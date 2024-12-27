Колишній одеський прокурор приховав елітну нерухомість у Дубаї

Колишній прокурор Олег Корнілов. Фото: Факти

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо колишнього заступника прокурора Одеської області Олега Корнілова. Детективів зацікавила елітна нерухомість експосадовця, яку відшукали журналісти в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомили у проєкті "Схеми: корупція в деталях".

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Що знайшли у прокурора

Розслідувачі знайшли у Олега Корнілова дві квартири у хмарочосі Jumeirah Bay X1 Tower у Дубаї, а також готельний номер в Aykon City-Tower B у тому ж місті. Він придбав їх протягом 2011-2016 років. Квартири прокурор здавав у оренду, заробивши на цьому понад 100 тис. доларів.

У 2020 та 2023 роках Корнілов продав обидві квартири, отримавши загалом понад 250 тис. доларів. Власником готельного номеру він залишається й нині. Ані нерухомість, ані прибутки від неї посадовець не декларував.

Що відомо про фігуранта

Олег Корнілов до 2014 року займав високі посади у прокуратурі Одеської області, зокрема, був заступником головного прокурора. Після Євромайдану його люстрували і звільнили з посади, але він поновився через суд у 2020 році й отримав понад 2,3 млн грн за "вимушений прогул". У 2022 році Олег Корнілов пішов у відставку, пояснивши своє рішення особистими причинами.

Нагадаємо, посадовець Одеського ТЦК "забув" вказати у декларації нерухомість за 2,5 млн грн. Також заступник директора Департаменту міського господарства Одеської міськради Артем Захаров не задекларував житло й автомобіль.