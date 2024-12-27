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Элитное жилье в Дубае — НАБУ взялось за одесского экс-прокурора

27 декабря 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Бывший одесский прокурор скрыл элитную недвижимость в Дубае
Бывший прокурор Олег Корнилов. Фото: Факты
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении бывшего заместителя прокурора Одесской области Олега Корнилова. Детективов заинтересовала элитная недвижимость экс-чиновника, которую нашли журналисты в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщили в проекте "Схемы: коррупция в деталях".

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Расследователи обнаружили у Олега Корнилова две квартиры в небоскребе Jumeirah Bay X1 Tower в Дубае, а также гостиничный номер в Aykon City-Tower B в том же городе. Он приобрел их в течение 2011-2016 годов. Квартиры прокурор сдавал в аренду, заработав на этом более 100 тыс. долларов.

В 2020 и 2023 годах Корнилов продал обе квартиры, получив в общей сложности более 250 тыс. долларов. Владельцем гостиничного номера он остается и сейчас. Ни недвижимость, ни доходы от нее чиновник не декларировал.

Что известно о фигуранте

Олег Корнилов до 2014 занимал высокие должности в прокуратуре Одесской области, в частности, был заместителем главного прокурора. После Евромайдана его люстрировали и уволили с должности, но он восстановился через суд в 2020 году и получил более 2,3 млн грн за "вынужденный прогул". В 2022 году Олег Корнилов ушел в отставку, объяснив свое решение личными причинами.

Напомним, должностное лицо Одесского ТЦК "забыл" указать в декларации недвижимость за 2,5 млн грн. Также заместитель директора Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Артем Захаров не задекларировал жилье и автомобиль.

Одесса коррупция недвижимость Дубай Одесская область прокуроры

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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