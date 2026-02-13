Букети за 100 000 гривень в Одесі: де знайти найдорожчі квіти

Точка продажу квітів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Напередодні Дня закоханих одеські флористичні центри обновили асортимент, додавши до каталогів позиції преміум сегмента. Неповторні букети вражають своєю красою та ціною. Але вибір, як завжди, не малий.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, де саме в Одесі можна витратити річний бюджет на одну квіткову композицію.

Важкий люкс

Найвищі ціни на ринку демонструють сервіси з великими складськими можливостями, як-от Flowers.ua. Саме тут можна знайти легендарні композиції з 1001 троянди. Вартість такого подарунка часто перевищує 100 000 — 143 000 гривень. Це не просто букет, а величезна гора квітів висотою понад метр, на створення якої флористи витрачають кілька годин безперервної роботи. Такий подарунок вважається найвищим ступенем розкоші та статусу в Одесі.

Варіанти букетів у Flowers. Фото: скриншот

Магазин Flora VIP Luxe також не відстає у преміум-сегменті. Окрім букетів за майже 20 000 гривень, вони пропонують індивідуальні VIP-рішення. Якщо клієнт забажає рідкісні сорти еквадорських троянд висотою 1,5 метра в ексклюзивному оформленні, цінник легко піднімається до 50 000 — 70 000 гривень. Тут роблять ставку на якість кожного бутона, що прибуває прямими авіарейсами.

Букети троянд в Flora VIP Luxe. Фото: скриншот

Бутік Pro.Kvit орієнтується на тих, хто цінує голландську екзотику. Їхні найдорожчі позиції — це не лише кількість, а й рідкісність. Композиції з великої кількості півоній (які в лютому є дефіцитом) або сортових гортензій у великих капелюшних боксах можуть коштувати від 15 000 до 20 000 гривень. Кожна така коробка — це витвір мистецтва з ідеальним балансом кольорів.

Найдорожчі букети в Pro.Kvit. Фото: скриншот

Найбільш вражаючі цифри цього року демонструє магазин Kvitka. Саме тут ви знайдете "важку артилерію" для найсерйозніших намірів. На сайті представлені гігантські композиції вартістю 145 000 гривень. Це неймовірні оберемки, де кількість елітних троянди обчислюється багатьма сотнями. Для тих, хто шукає щось "скромніше", пропонують букети за 26 000 — 45 000 гривень. Такі композиції зазвичай збирають із метрових троянд сорту "Freedom" або "Explorer", які вирізняються величезними бутонами та неймовірною стійкістю.

Огляд цін у магазині Kvitka. Фото: скриншот

