Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Элитные букеты в Одессе — что предлагают на День влюбленных

Элитные букеты в Одессе — что предлагают на День влюбленных

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 16:41
Букеты за 100 000 гривен в Одессе: где найти самые дорогие цветы
Точка продажи цветов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В преддверии Дня влюбленных одесские флористические центры обновили ассортимент, добавив в каталоги позиции премиум сегмента. Уникальные букеты поражают своей красотой и ценой. Но выбор, как обычно, не мал.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, где именно в Одессе можно потратить годовой бюджет на одну цветочную композицию.

Реклама
Читайте также:

Тяжелый люкс

Самые высокие цены на рынке демонстрируют сервисы с большими складскими возможностями, например Flowers.ua. Именно здесь можно найти легендарные композиции из 1001 розы. Стоимость такого подарка часто превышает 100 000 — 143 000 гривен. Это не просто букет, а огромная гора цветов высотой более метра, на создание которой флористы тратят несколько часов непрерывной работы. Такой подарок считается наивысшей степенью роскоши и статуса в Одессе.

Найдорожчі букети в Одесі
Варианты букетов в Flowers. Фото: скриншот

Магазин Flora VIP Luxe также не отстает в премиум-сегменте. Кроме букетов за почти 20 000 гривен, они предлагают индивидуальные VIP-решения. Если клиент захочет редкие сорта эквадорских роз высотой 1,5 метра в эксклюзивном оформлении, ценник легко поднимается до 50 000 — 70 000 гривен. Здесь делают ставку на качество каждого бутона, прибывающего прямыми авиарейсами.

Найдорожчі букети в Одесі
Букеты роз в Flora VIP Luxe. Фото: скриншот

Бутик Pro.Kvit ориентируется на тех, кто ценит голландскую экзотику. Их самые дорогие позиции — это не только количество, но и редкость. Композиции из большого количества пионов (которые в феврале являются дефицитом) или сортовых гортензий в больших шляпных боксах могут стоить от 15 000 до 20 000 гривен. Каждая такая коробка — это произведение искусства с идеальным балансом цветов.

Найдорожчі букети в Одесі
Самые дорогие букеты в Pro.Kvit. Фото: скриншот

Самые впечатляющие цифры в этом году демонстрирует магазин Kvitka. Именно здесь вы найдете "тяжелую артиллерию" для самых серьезных намерений. На сайте представлены гигантские композиции стоимостью 145 000 гривен. Это невероятные охапки, где количество элитных розы исчисляется многими сотнями. Для тех, кто ищет что-то "поскромнее", предлагают букеты за 26 000 — 45 000 гривен. Такие композиции обычно собирают из метровых роз сорта "Freedom" или "Explorer", которые отличаются огромными бутонами и невероятной устойчивостью.

Найдорожчі букети в Одесі
Обзор цен в магазине Kvitka. Фото: скриншот

Напомним, мы сообщали о том, какие лучшие подарки можно подарить девушке или парню на День влюбленных. А также написали перечень локаций в Одессе куда можно пойти со своей половинкой 14 февраля.

Также мы писали, что в столичных магазинах большое разнообразие букетов. Накануне Дня святого Валентина на цветочных рынках Киева традиционно растет спрос на букеты, а вместе с ним активнее раскупают и готовые композиции, и цветы поштучно.

Одесса Одесская область цветы Новости Одессы День влюбленных букеты цветов 14 февраля
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации