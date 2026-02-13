Букеты за 100 000 гривен в Одессе: где найти самые дорогие цветы

Точка продажи цветов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В преддверии Дня влюбленных одесские флористические центры обновили ассортимент, добавив в каталоги позиции премиум сегмента. Уникальные букеты поражают своей красотой и ценой. Но выбор, как обычно, не мал.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, где именно в Одессе можно потратить годовой бюджет на одну цветочную композицию.

Тяжелый люкс

Самые высокие цены на рынке демонстрируют сервисы с большими складскими возможностями, например Flowers.ua. Именно здесь можно найти легендарные композиции из 1001 розы. Стоимость такого подарка часто превышает 100 000 — 143 000 гривен. Это не просто букет, а огромная гора цветов высотой более метра, на создание которой флористы тратят несколько часов непрерывной работы. Такой подарок считается наивысшей степенью роскоши и статуса в Одессе.

Варианты букетов в Flowers. Фото: скриншот

Магазин Flora VIP Luxe также не отстает в премиум-сегменте. Кроме букетов за почти 20 000 гривен, они предлагают индивидуальные VIP-решения. Если клиент захочет редкие сорта эквадорских роз высотой 1,5 метра в эксклюзивном оформлении, ценник легко поднимается до 50 000 — 70 000 гривен. Здесь делают ставку на качество каждого бутона, прибывающего прямыми авиарейсами.

Букеты роз в Flora VIP Luxe. Фото: скриншот

Бутик Pro.Kvit ориентируется на тех, кто ценит голландскую экзотику. Их самые дорогие позиции — это не только количество, но и редкость. Композиции из большого количества пионов (которые в феврале являются дефицитом) или сортовых гортензий в больших шляпных боксах могут стоить от 15 000 до 20 000 гривен. Каждая такая коробка — это произведение искусства с идеальным балансом цветов.

Самые дорогие букеты в Pro.Kvit. Фото: скриншот

Самые впечатляющие цифры в этом году демонстрирует магазин Kvitka. Именно здесь вы найдете "тяжелую артиллерию" для самых серьезных намерений. На сайте представлены гигантские композиции стоимостью 145 000 гривен. Это невероятные охапки, где количество элитных розы исчисляется многими сотнями. Для тех, кто ищет что-то "поскромнее", предлагают букеты за 26 000 — 45 000 гривен. Такие композиции обычно собирают из метровых роз сорта "Freedom" или "Explorer", которые отличаются огромными бутонами и невероятной устойчивостью.

Обзор цен в магазине Kvitka. Фото: скриншот

Также мы писали, что в столичных магазинах большое разнообразие букетов. Накануне Дня святого Валентина на цветочных рынках Киева традиционно растет спрос на букеты, а вместе с ним активнее раскупают и готовые композиции, и цветы поштучно.