Відключення світла в одеській області: чи будуть відключення — ДТЕК

Енергетики цілодобово ремонтують пошкоджені об’єкти

Тривалі блекаути призводили до переповнених пунктів незламності — зарядити телефон чи попрацювати можна було лише там. Одесити з нетерпінням чекали на появу світла у своїх будинках за графіком хоч на кілька годин на добу. Тим часом енергетики тримали оборону на своєму фронті — відновлювали те, що знищив ворог, часом роблячи неможливе. Наразі ситуацію вдалося стабілізувати, але розслаблятися зарано.

Наскільки серйозними є наслідки ударів і чи готові ми до нових непередбачуваних випадків, в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE розповів генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Удари по енергосистемі

Для ДТЕК Одеські електромережі війна, як і для кожного українця, розпочалася 24 лютого. З першого дня повномасштабного вторгнення під прицілом опинилися ряд об’єктів критичної інфраструктури, серед яких і енергосистема регіону. Для ворожих ракет не було різниці що є їх ціллю: житловий будинок, лікарня, дитячий садок чи енергосистема.

"Із початку війни ворог пошкодив та зруйнував 65 об’єктів ДТЕК Одеські електромережі. Частину об’єктів ми відновили й вони знову працюють, ще певну кількість не відновлювали, бо була можливість перепідключити живлення наших клієнтів на інші лінії", — зазначає Дмитро Григор’єв.

Ракетні удари на об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області розпочалися на початку жовтня 2022 року. Після чого вони стали систематичними та масованими. Ворог бив по місцях генерації, розподілу та передачі електроенергії. За інформацією НЕК "Укренерго" та Міненерго, в результаті масованих ракетних ударів пошкоджено і зруйновано 40-50% об’єктів енергетичної інфраструктури країни. Деякі з них вже відновлені і працюють, на деяких ще тривають аварійно-відновлювальні роботи, а деякі настільки зруйновані, що не підлягають відновленню взагалі.

Доводиться працювати 24/7

Військовий стан вніс свої корективи в роботу енергетиків. Зараз доводиться працювати навіть вночі. У випадку, коли фахівці виявляють аварійний дефект, бригади беруться до роботи одразу, аби не допустити більш складних та серйозних аварій. Під час виконання нічних робіт використовується спеціальне освітлення, а також проводиться додатковий інструктаж персоналу.

"Додають роботи енергетикам і локальні аварії. Лише протягом лютого вони ліквідували понад 800 таких. Це аварії, які сталися на мережах різного класу напруги. Їх причини — ракетні удари, яки пошкодили лінії електропередач що надходили до підстанцій НЕК "Укренерго". Були й аварії, що сталися у мережі через перенавантаження системи. Зазвичай таке стається, коли люди довго сидять без світла і як тільки воно з’являється, то намагаються вмикати все електрообладнання у будинку, аби встигнути зробити домашні справи. Через перевантаження мережі не витримують також і запобіжники, кабельні лінії, трансформатори — вони виходять із ладу і нам необхідно все це ремонтувати", — розповідає генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі.

Тривалість виконання робіт залежить від того, яка аварія сталася. Якщо йдеться про пошкодження об'єкта передачі, а саме: підстанції НЕК "Укренерго", то це більш тривалий час відновлення, бо пошкоджений або зруйнований об’єкт є великим і на його відновлення треба більше часу. Відповідно, під час таких аварій знеструмленими залишається велика кількість побутових споживачів. У таких випадках першочергово заживляють об’єкти критичної інфраструктури: тепломережі, водонапірні станції, каналізаційні системи, лікарні.

"Швидше триває робота із ліквідації аварій на розподільчих мережах. Завдяки тій допомозі, яку ми отримуємо від західних партнерів, а також наявного у нас аварійно-відновлювльного запасу, енергетики вже за кілька годин після аварії повертають світло у будинки побутових споживачів", — підкреслює Дмитро Григор’єв.

Генератори та вітряки врятували ситуацію

Під час чергового обстрілу енергосистеми області ситуацію вдалося нормалізувати завдяки 90 генераторам, які привезли до регіону, щоб заживити критичну інфраструктуру. Як результат — було розвантажено мережу, а додаткові 30 мегават електроенергії, після перепідключення лікарень, котельних, насосних станцій до альтернативного живлення, енергетики ДТЕК розподілили на побутових клієнтів. Крім цього, пережити кризу вдалося завдяки зеленій енергетиці. Зокрема, в одеському енерговузлі, до якого входить місто та Одеський район є вітрова електростанція, яка при мережевих обмеженнях дає додаткові мегавати.

"Спільна робота та героїзм всіх енергетиків країни допомогли стабілізувати енергосистему країни в цілому, а також Одещини, зокрема. Нині всі працюють 24/7: хтось відновлює об’єкти генерації, які зруйновані ракетами, хтось відновлює об’єкти передачі, хтось відновлює електромережу, яка розподіляє електроенергію", — зазначає Дмитро Григор’єв.

Загалом, руйнування енергооб’єктів ворожими ракетами в Одеській області досі залишаються дуже серйозними. На їх повне відновлення можуть піти роки. І це за умови, що будуть усі необхідні деталі та фахівці, а ворог не зможе завдавати нових ударів, знищуючи нашу енергосистему. Але головне, що зараз ми готові до чергових непередбачених випадків і вже точно знаємо, як нам діяти, а після перемоги все відбудуємо та оновимо.