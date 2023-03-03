Отключение света в одесской области: будут ли отключения - ДТЭК

Энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденные объекты

Длительные блекауты приводили к переполненным пунктам несокрушимости — зарядить телефон или поработать можно было только там. Одесситы с нетерпением ждали появления света в своих домах по графику хоть на несколько часов в сутки. Тем временем энергетики держали оборону на своем фронте — восстанавливали то, что уничтожил враг, иногда делая невозможное. Пока ситуацию удалось стабилизировать, но расслабляться рано.

Насколько серьезны последствия ударов и готовы ли мы к новым непредсказуемым случаям, в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE рассказал генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Удары по энергосистеме

Для ДТЭК Одесские электросети война, как и для каждого украинца, началась 24 февраля. С первого дня полномасштабного вторжения под прицелом оказался ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе и энергосистема региона. Для вражеских ракет не было разницы, что является их целью: жилой дом, больница, детский сад или энергосистема.

"С начала войны враг повредил и разрушил 65 объектов ДТЭК Одесские электросети. Часть объектов мы восстановили и они снова работают, еще определенное количество не восстанавливали, потому что была возможность переподключить питание наших клиентов на другие линии", — отмечает Дмитрий Григорьев.

Ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области начались в начале октября 2022 года. После чего они стали систематическими и массированными. Враг бил по местам генерации, распределения и передачи электроэнергии. По информации НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, в результате массированных ракетных ударов повреждены и разрушены 40-50% объектов энергетической инфраструктуры страны. Некоторые из них уже восстановлены и работают, на некоторых продолжаются аварийно-восстановительные работы, а некоторые настолько разрушены, что не подлежат восстановлению вообще.

Приходится работать 24/7

Военное положение внесло свои коррективы в работу энергетиков. Сейчас приходится работать даже ночью. В случае, когда специалисты обнаруживают аварийный дефект, бригады приступают к работе сразу, чтобы не допустить более сложных и серьезных аварий. При ночных работах используется специальное освещение, а также проводится дополнительный инструктаж персонала.

"Добавляют работы энергетикам и локальные аварии. Лишь в течение февраля они ликвидировали более 800 таких. Это аварии, которые произошли на сетях разного класса напряжения. Их причины — ракетные удары, повредившие подводящие к подстанциям линии электропередач НЭК "Укрэнерго". Были и аварии, которые произошли из-за перегрузки системы. Обычно они происходят, когда люди долго сидят без света и как только оно появляется, то пытаются включать все электрооборудование в доме, чтобы успеть сделать домашние дела. Из-за перегрузки сетей не выдерживают также и предохранители, кабельные линии, трансформаторы — они выходят из строя и нам необходимо все это ремонтировать", — рассказывает генеральный директор ДТЭК Одесские электросети.

Продолжительность выполнения работ зависит от того, какая авария произошла. Если речь идет о повреждении объекта передачи, а именно: подстанции НЭК "Укрэнерго", то это более длительное время восстановления, поскольку поврежденный или разрушенный объект является большим и на его восстановление нужно больше времени. Соответственно, в ходе таких аварий обесточенными остается большое количество бытовых потребителей. В таких случаях в первую очередь заживляют объекты критической инфраструктуры: теплосети, водонапорные станции, канализационные системы, больницы.

"Скорее идет работа по ликвидации аварий на распределительных сетях. Благодаря той помощи, которую мы получаем от западных партнеров, а также имеющегося у нас аварийно-восстановительного запаса, энергетики уже через несколько часов после аварии возвращают свет в дома бытовых потребителей", — подчеркивает Дмитрий Григорьев.

Генераторы и ветряные мельницы спасли ситуацию

При очередном обстреле энергосистемы области ситуацию удалось нормализовать благодаря 90 генераторам, которые привезли в регион, чтобы заживить критическую инфраструктуру. Как результат, была разгружена сеть, а дополнительные 30 мегаватт электроэнергии, после переподключения больниц, котельных, насосных станций к альтернативному питанию, энергетики ДТЭК распределили на бытовых клиентов. Кроме этого, пережить кризис удалось благодаря зеленой энергетике. В частности, в одесском энергоузле, куда входит город и Одесский район, есть ветряная электростанция, которая при сетевых ограничениях дает дополнительные мегаватты.

"Совместная работа и героизм всех энергетиков страны помогли стабилизировать энергосистему страны в целом, а также Одесчины, в частности. Сейчас все работают 24/7: кто-то восстанавливает разрушенные ракетами объекты генерации, кто-то восстанавливает объекты передачи, кто-то восстанавливает электросеть, которая распределяет электроэнергию", — отмечает Дмитрий Григорьев.

Последствия разрушения энергообъектов вражескими ракетами в Одесской области до сих пор остаются очень серьезными. На их восстановление могут уйти годы. И это при условии, что будут все необходимые детали и специалисты, а враг не сможет наносить новые удары, уничтожая нашу энергосистему. Но главное, что сейчас мы готовы к очередным непредвиденным ситуациям и уж точно знаем, как нам поступить, а после победы все отстроим и обновим.