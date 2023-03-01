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Одеса заживлена за тимчасовими схемами, — Укренерго

1 березня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеса заживлена за тимчасовими схемами, — Укренерго
Ремонтні роботи ще тривають
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ліміти споживання електроенергії до областей сьогодні не вводились. Втім при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень. 

Про це повідомляє пресслужба Укренерго. 

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"Мережевих обмежень в Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів, в областях наразі немає. На Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району", — йдеться в повідомленні. 

Слід розуміти, що з появою світла в будинках, робота енергетиків не зупиняється. Вони продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян. Це дозволить збільшити доступні потужності в енергосистемі та підвищити надійність передачі електроенергії та живлення окремих регіонів.

Куди звертатись у разі відсутності світла

У разі довгої відсутності світла повідомте про це через:

  • сторінку у фейсбук;
  • повідомлення на сайті;
  • чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
  • кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Одеса пережила чергу блекаутів та жорсткі графіки відключень, однак лише зараз стало відомо, що в цей час енергосистему виручало сонце. Сонячну енергію розподіляли між клієнтами.

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