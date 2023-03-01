Одеса заживлена за тимчасовими схемами, — Укренерго

Ремонтні роботи ще тривають

Ліміти споживання електроенергії до областей сьогодні не вводились. Втім при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Мережевих обмежень в Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів, в областях наразі немає. На Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району", — йдеться в повідомленні.

Слід розуміти, що з появою світла в будинках, робота енергетиків не зупиняється. Вони продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян. Це дозволить збільшити доступні потужності в енергосистемі та підвищити надійність передачі електроенергії та живлення окремих регіонів.

Куди звертатись у разі відсутності світла

У разі довгої відсутності світла повідомте про це через:

сторінку у фейсбук;

повідомлення на сайті;

чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");

кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Одеса пережила чергу блекаутів та жорсткі графіки відключень, однак лише зараз стало відомо, що в цей час енергосистему виручало сонце. Сонячну енергію розподіляли між клієнтами.