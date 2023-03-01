Одесса заживлена по временным схемам, — Укрэнерго

Ремонтные работы еще продолжаются

Лимиты потребления электроэнергии в области сегодня не вводились. Впрочем, при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сетевых ограничений в "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. В Одесской области проводятся необходимые мероприятия для повышения надежности питания Одессы и района", — говорится в сообщении.

Следует понимать, что с появлением света в домах работа энергетиков не останавливается. Они продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян. Это позволит увеличить доступные мощности в энергосистеме и повысить надежность передачи электроэнергии и питания отдельных регионов.

Куда обращаться в случае отсутствия света

При длительном отсутствии света сообщите об этом через:

страницу в фейсбук;

сообщение на сайте;

чат-бот в Viber или Telegram — (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");

колл-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Одесса пережила очередь блекаутов и жесткие графики отключений, однако только сейчас стало известно, что в настоящее время энергосистему выручало солнце. Солнечную энергию распределяли между клиентами.