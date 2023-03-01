Одесса заживлена по временным схемам, — Укрэнерго
Лимиты потребления электроэнергии в области сегодня не вводились. Впрочем, при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
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"Сетевых ограничений в "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. В Одесской области проводятся необходимые мероприятия для повышения надежности питания Одессы и района", — говорится в сообщении.
Следует понимать, что с появлением света в домах работа энергетиков не останавливается. Они продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян. Это позволит увеличить доступные мощности в энергосистеме и повысить надежность передачи электроэнергии и питания отдельных регионов.
Куда обращаться в случае отсутствия света
При длительном отсутствии света сообщите об этом через:
- страницу в фейсбук;
- сообщение на сайте;
- чат-бот в Viber или Telegram — (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");
- колл-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.
Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, Одесса пережила очередь блекаутов и жесткие графики отключений, однако только сейчас стало известно, что в настоящее время энергосистему выручало солнце. Солнечную энергию распределяли между клиентами.