ДТЕК ліквідовує наслідки обстрілу Одещини

Комунальник лагодить провода. Фото ілюстративне: Бородянська селищна рада

Через нічний удар по Одещині частина домівок в місті та області залишились без світла. Проте енергетики вже відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин регіону.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Постачання частково повернули

Повернути електропостачання в домівки деяких мешканців області вдалося, піджививши їх з резервних ліній, але лише там, де це було можливо. Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, вони розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. Пріоритет — відновлення струму для критичної інфраструктури, зокрема теплових об'єктів. Зробити це планують до кінця доби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про майже зруйнований дитячий садочок після атаки. А також про реставрацію будинку після попереднього обстрілу.