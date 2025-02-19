ДТЭК ликвидирует последствия обстрела Одесской области

Коммунальщик чинит провода. Фото иллюстративное: Бородянский поселковый совет

Из-за ночного удара по Одесской области часть домов в городе и области остались без света. Однако энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 15 тысяч абонентов региона.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Вернуть электроснабжение в дома некоторых жителей области удалось, подпитав их из резервных линий, но только там, где это было возможно. Как только энергетики получат разрешение от спасателей — начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритет — восстановление тока для критической инфраструктуры, в частности тепловых объектов. Сделать это планируют до конца суток.

Напомним, недавно мы писали о почти разрушенном детском саду после атаки. А также о реставрации дома после предыдущего обстрела.