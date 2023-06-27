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Епідситуація на Одещині: моніторинг води та спалахи інфекцій

27 червня 2023 16:00
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Анна Мурадова
Редактор
Епідситуація на Одещині: моніторинг води та спалахи інфекцій
Брифінг щодо епідситуації. Фото: Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Небезпечних вірусів у морі стає менше, але це не означає, що купатися безпечно. Медики стежать за станом води, проводячи її аналіз, —результати поки що не тішать.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб

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Зазначено, що протягом періоду з 19 по 25 червня 2023 року було проведено аналіз 129 зразків зовнішнього середовища. Серед них були проби морської води (59 проб), прісної води (29 проб), стічних вод інфекційних стаціонарів (41 проба) та морепродуктів (1 проба). В результаті проведених досліджень навколишнього середовища не було виявлено присутності холерного вібріона.

Нагадаємо, за даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", після проведення аналізу двох зразків питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох зразків питної води на санітарно-хімічні показники не виявлено жодних аномалій. Санітарна ситуація під постійним контролем.

Зазначимо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.

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