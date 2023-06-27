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Эпидситуация в Одесской области: мониторинг воды и вспышки инфекций

27 июня 2023 16:00
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Анна Мурадова
Редактор
Эпидситуация в Одесской области: мониторинг воды и вспышки инфекций
Брифинг по эпидситуации. Фото: Одесский областной центр контроля и профилактики болезней
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Опасных вирусов в море становится меньше, но это не значит, что купаться безопасно. Медики следят за состоянием воды, проводя ее анализ, — результаты пока не радуют.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Отмечено, что в течение периода с 19 по 25 июня 2023 г. был проведен анализ 129 образцов внешней среды. Среди них были пробы морской воды (59 проб), пресной воды (29 проб), сточных вод инфекционных стационаров (41 проба) и морепродуктов (1 проба). В результате проведенных исследований окружающей среды не было обнаружено присутствия холерного вибриона.

Напомним, по данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", после проведения анализа двух образцов питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух образцов питьевой воды на санитарно-химические показатели не обнаружено никаких аномалий. Санитарная ситуация находится под постоянным контролем.

Отметим, что недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков на наличие рыбы на прилавках и ее происхождения.

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