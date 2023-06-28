Епідситуація в Одесі: діти в зоні ризику зараження на гострі кишкові інфекції

Дівчинка лежить в лікарні. Фото: google

За минулий тиждень в Одесі відмічено зниження захворюваності на гострі кишкові інфекції на 15,7%. Загалом було зафіксовано 97 випадків, з яких 61% припадають на дітей. Не було зареєстровано жодного випадку холери.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Основні фактори, що спричиняють поширення хвороби включають вживання немитих овочів і фруктів, порушення технології приготування та зберігання домашніх страв, споживання молочних і м'ясних продуктів, які придбані в ненадійних місцях, а також недотримання правил гігієни при догляді за дітьми.

Важливо пам'ятати, що дотримання норм гігієни є найкращим способом запобігання кишковим інфекціям.

Протягом останнього тижня з морської води Одеси було виділено 17 холероподібних НАГ-вібріонів, які не є збудниками холери, але можуть спричиняти кишкові інфекції. Холерний вібріон не був виявлений.

Варто зазначити, що якість морської води на громадських пляжах Одеси не відповідає нормативним вимогам. Виявлено перевищення норм бактерій групи кишкових паличок та ентерококів, а також наявність патогенної мікрофлори, такої як сальмонели. У зв'язку з цим, купання на пляжах Одеси заборонено.

Нагадаємо, представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода не відповідає санітарним нормам.

Зазначимо, в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях, де в цей час існує підвищена загроза спалахів інфекційних хвороб, будуть проведені дослідження щодо коливань цін на 42 основні лікарські препарати. Мова йде про ліки, які мають попит серед пацієнтів у лікарнях та аптечних закладах при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інфекційних захворюваннях.