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Эпидситуация в Одессе: дети в зоне риска заражения острыми кишечными инфекциями

28 июня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Эпидситуация в Одессе: дети в зоне риска заражения острыми кишечными инфекциями
Девочка лежит в больнице. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в Одессе отмечено снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 15,7%. В общей сложности было зафиксировано 97 случаев, из которых 61% приходятся на детей. Не было зарегистрировано ни одного случая холеры.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Основные факторы, вызывающие распространение болезни, включают употребление немытых овощей и фруктов, нарушение технологии приготовления и хранения домашних блюд, потребление молочных и мясных продуктов, приобретенных в ненадежных местах, а также несоблюдение правил гигиены при уходе за детьми.

Важно помнить, что соблюдение норм гигиены является лучшим способом предотвращения кишечных инфекций.

В течение последней недели из морской воды Одессы было выделено 17 холероподобных НАГ-вибрионов, которые не являются возбудителями холеры, но могут вызывать кишечные инфекции. Холерный вибрион не был обнаружен.

Следует отметить, что качество морской воды на общественных пляжах Одессы не отвечает нормативным требованиям. Выявлены превышения норм бактерий группы кишечных палочек и энтерококков, а также наличие патогенной микрофлоры, такой как сальмонеллы. В связи с этим купание на пляжах Одессы запрещено.

Напомним, представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода не отвечает санитарным нормам.

Отметим, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, где в настоящее время существует повышенная угроза вспышек инфекционных болезней, будут проведены исследования по колебаниям цен на 42 основных лекарственных препарата. Речь идет о лекарствах, которые пользуются спросом среди пациентов в больницах и аптечных учреждениях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваниях.

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