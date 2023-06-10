Епідситуація в Одесі: містян закликали кип’ятити воду та ретельно мити руки

Одесити вивозять сміття з узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Через атаку на Каховську ГЕС та масове затоплення з'являються додаткові ризики для здоров'я у вигляді кишкових інфекцій. Мер Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців міста дотримуватись санітарних та епідеміологічних правил.

Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

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"Літо — пора кишкових інфекцій. За інформацією наших спеціалістів, наразі рівень їх поширення в Одесі відповідає сезону. Але, враховуючи ситуацію в сусідніх регіонах, рекомендуємо містянам з особливою увагою поставитися до питань гігієни та дезінфекції. Лікарі рекомендують не купувати продукти у стихійних торговців, воду кип'ятити та ретельно мити руки. Прості правила допоможуть вберегти себе та своїх рідних від захворювань",— наголосив Геннадій Труханов.

Небезпека кишкових інфекцій

Кишкові інфекції призводять до зневоднення. Цей стан особливо небезпечний для дітей. Виражене зневоднення може призвести до розвитку ниркової недостатності, коми та смерті протягом кількох годин.

Зазначимо, комунальники Одеси незабаром розпочнуть очищення морського узбережжя від сміття. До роботи долучать і портові буксири.

Нагадаємо, за останній тиждень в Одесі спостерігається значне зменшення захворюваності на гострі кишкові інфекції. Втім, нові випадки частіше фіксують у дітей.