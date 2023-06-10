Эпидситуация в Одессе: горожан призвали кипятить воду и тщательно мыть руки

Одесситы вывозят мусор с побережья. Фото: Новини.LIVE

Из-за атаки на Каховскую ГЭС и массового затопления появляются дополнительные риски для здоровья в виде кишечных инфекций. Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей города соблюдать санитарные и эпидемиологические правила.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

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"Лето — пора кишечных инфекций. По информации наших специалистов, уровень их распространения в Одессе соответствует сезону. Но, учитывая ситуацию в соседних регионах, рекомендуем горожанам с особым вниманием отнестись к вопросам гигиены и дезинфекции. Врачи рекомендуют не покупать продукты у стихийных торговцев, воду кипятить и тщательно мыть руки. Простые правила помогут уберечь себя и своих родных от заболеваний", — подчеркнул Геннадий Труханов.

Опасность кишечных инфекций

Кишечные инфекции приводят к обезвоживанию. Это состояние особенно опасно для детей. Выраженное обезвоживание может привести к развитию почечной недостаточности, комы и смерти в течение нескольких часов.

Отметим, коммунальщики Одессы в скором времени начнут очищение морского побережья от мусора. К работе подключат и портовые буксиры.

Напомним, за последнюю неделю в Одессе наблюдается значительное уменьшение заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Впрочем, новые случаи чаще фиксируют у детей.