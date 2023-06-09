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Кишкова інфекція в Одесі: яка епідситуація

9 червня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кишкова інфекція в Одесі: яка епідситуація
Госпіталізація людей. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За останній тиждень в Одесі спостерігається значне зменшення захворюваності на гострі кишкові інфекції. Втім нові випадки частіше фіксують у дітей. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Відповідно до наданої інформації, кількість випадків захворювання знизилася на 44,6% порівняно з попереднім тижнем. Протягом цього періоду захворіли лише 56 одеситів, з яких 55,4% становили діти віком до 17 років.

Згідно з проведеним факторним аналізом, більшість випадків захворювання пов'язані з неправильним харчуванням, зокрема вживанням немитих овочів і фруктів, домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, а також молочних і м'ясних продуктів, які придбані на стихійних ринках.

У міській клінічній інфекційній лікарні наразі перебувають 42 пацієнти з гострими кишковими інфекціями. Протягом останньої доби госпіталізували 12 хворих, що є помірним показником для цього періоду року.

Крім того, було проведено інтенсивний моніторинг якості питної води в Одесі. Було досліджено 14 проб на санітарно-мікробіологічні показники та 13 проб на санітарно-хімічні показники. Результати аналізів показали, що всі проби відповідають нормативним вимогам, що гарантує безпеку водопостачання в місті.

Нагадаємо, після вибуху на Каховській гідроелектростанції у соціальних мережах почали з'являтись повідомлення про можливе зараження води холерою. Деякі дописи навіть рекомендували використовувати лише кип'ячену воду для миття овочів, фруктів та чищення зубів. Чи можлива епідемія холери в Одесі — читайте в матеріалі

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