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Кишечная инфекция в Одессе: какая эпидситуация

9 июня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кишечная инфекция в Одессе: какая эпидситуация
Госпитализация людей. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За последнюю неделю в Одессе наблюдается значительное уменьшение заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Впрочем, новые случаи чаще фиксируют из-за детей.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Согласно предоставленной информации, количество случаев заболевания снизилось на 44,6% по сравнению с предыдущей неделей. В течение этого периода заболели только 56 одесситов, из которых 55,4% составляли дети до 17 лет.

Согласно проведенному факторному анализу, большинство случаев заболевания связаны с неправильным питанием, в частности, употреблением немытых овощей и фруктов, домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, а также молочных и мясных продуктов, приобретенных на стихийных рынках.

В городской клинической инфекционной больнице находятся 42 пациента с острыми кишечными инфекциями. За последние сутки госпитализировали 12 больных, что является умеренным показателем для этого периода года.

Кроме того, был проведен интенсивный мониторинг качества питьевой воды в Одессе. Были исследованы 14 проб на санитарно-микробиологические показатели и 13 проб на санитарно-химические показатели. Результаты анализов показали, что все пробы отвечают нормативным требованиям, что гарантирует безопасность водоснабжения в городе.

Напомним, после взрыва на Каховской гидроэлектростанции в социальных сетях начали появляться сообщения о возможном заражении холерой. Некоторые сообщения даже рекомендовали использовать только кипяченую воду для мытья овощей, фруктов и чистки зубов. Возможна ли эпидемия холеры в Одессе — читайте в материале.

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