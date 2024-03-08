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Фахівці підрахували збитки від атаки на Одесу 8 лютого — результати

8 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Фахівці підрахували збитки від атаки на Одесу 8 лютого — результати
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вночі 8 лютого росіяни намагалися влучити у прибережну інфраструктуру, однак уламки дронів впали у житловому кварталі, де було пошкоджено недобудову та заклад освіти. Збитки від ворожої атаки перебільшують суму у 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

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Які збитки

Уламки ворожого безпілотника влучили у недобудовану багатоповерхівку, в результаті чого там вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. В результаті обстрілу встановлено засмічення території площею понад 600 кв. м металевими уламками та будівельними відходами. За даними фахівців, сума збитків складає понад 117 мільйонів гривень. 

Атака на Одесу 8 лютого — що відомо

Нагадаємо, що у ніч проти 8 лютого росіяни вкотре атакували південь України ударними дронами-камікадзе. На жаль, в Одесі є влучання, внаслідок якого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. 

Також ми писали, що за словами речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк, 8 лютого  "шахеди" залітали з моря. Траєкторія їх руху була розрахована на те, щоб постраждали максимально віддалені від лінії фронту області південного регіону.

Одеса
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