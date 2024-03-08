Специалисты подсчитали ущерб от атаки на Одессу 8 февраля — результаты

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Ночью 8 февраля россияне пытались попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки дронов упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и учебное заведение. Ущерб от вражеской атаки превышает сумму в 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Обломки вражеского беспилотника попали в недостроенную многоэтажку, в результате чего там выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. В результате обстрела установлены засоры территории площадью более 600 кв. м металлическими обломками и строительными отходами. По данным специалистов, сумма ущерба составляет более 117 миллионов гривен.

Атака на Одессу 8 февраля — что известно

Напомним, что в ночь на 8 февраля россияне в очередной раз атаковали юг Украины ударными дронами-камикадзе. К сожалению, в Одессе есть попадание, в результате которого разрушения потерпела гражданская инфраструктура города.

Также мы писали, что по словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, 8 февраля "шахеды" залетали с моря. Траектория их движения была рассчитана на то, чтобы пострадали максимально удаленные от линии фронта области южного региона.