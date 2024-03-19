Фейкові права за 8 тисяч гривень— на Одещині затримали порушників

Посвідчення водія України. Фото: imedinews

В Одеській області двоє чоловіків керували автомобілями, не маючи водійських прав. Замість офіційного документу чоловіки використовували підробки, які купили в інтернеті.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Одного з водіїв патрульні зупинили в Доброславі та провели перевірку документів. Під час неї виявилось, що чоловік має фейкове водійське посвідчення. А от другого правопорушника поліцейські викрили у Дачному, він також надав підробку замість офіційного документу.

Виявилось, що обидва порушники замовили підроблені водійські посвідчення у невідомої особи через соцмережу. Фігуранти надіслали їм свої особисті данні та перерахували гроші за послугу на отриманий картковий рахунок. Перший порушник заплатив десять тисяч гривень, а другому послуга обійшлась дешевше — у вісім тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Обом жителям Одещини повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358ККУ. Йдеться про пособництво у підробленні посвідчення та іншого офіційного документа, а також у використанні завідомо підроблених документів. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу до 17 тис. грн або арешту на строк до шести місяців.

Випадки підробки документів на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині викрили чоловіка, який "працевлаштовував" чоловіків призовного віку на прикордонному підприємстві, за допомогою чого вони мали право перетинати пункти пропуску без перешкод та тікати до Молдови. Ділка затримали правоохоронці, коли він отримував від клієнта гроші за свою послугу.

Також ми писали, що чоловік зі своїми спільниками розробив злочинну схему допомоги ухилянтам. Угруповання підроблювало висновки МСЕК для призовників, аби ті змогли виїхати за кордон.