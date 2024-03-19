Фейковые права за 8 тысяч гривен — в Одесской области задержали нарушителей

Водительское удостоверение Украины. Фото: imedinews

В Одесской области двое мужчин управляли автомобилями, не имея водительских прав. Вместо официального документа мужчины использовали подделки, купленные в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Одного из водителей патрульные остановили в Доброславе и проверили документы. Во время нее оказалось, что у мужчины есть фейковое водительское удостоверение. А вот второго правонарушителя полицейские разоблачили в Дачном, он также предоставил подделку вместо официального документа.

Оказалось, что оба нарушителя заказали поддельные водительские удостоверения у неизвестного через соцсеть. Фигуранты направили ему свои личные данные и перечислили деньги за услугу на полученный карточный счет. Первый нарушитель заплатил десять тысяч гривен, а второму услуга обошлась дешевле — восемь тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Обоим жителям Одесчины сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 и ч. 4 ст. 358 УКУ. Речь идет о пособничестве в подделке удостоверения и другого официального документа, а также использовании заведомо подложных документов. Им грозит наказание в виде штрафа до 17 тыс. грн или ареста сроком до шести месяцев.

Случаи подделки документов в Одесской области

Напомним, что в Одесской области разоблачили мужчину, который "трудоустраивал" мужчин призывного возраста на пограничном предприятии, с помощью чего они имели право пересекать пункты пропуска без помех и бежать в Молдову. Дельца задержали правоохранители, когда он получал от клиента деньги за свою услугу.

Также мы писали, что мужчина со своими сообщниками разработал преступную схему помощи уклоняющимся. Группировка подделывала выводы МСЭК для призывников, чтобы те смогли уехать за границу.