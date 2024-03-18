Робив фейкові документи та відправляв до Молдови — на Одещині викрили злочинну схему

Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

Житель Одещини "працевлаштовував" чоловіків призовного віку на прикордонному підприємстві, за допомогою чого вони мали право перетинати пункти пропуску без перешкод та тікати до Молдови. Ділка затримали правоохоронці, коли він отримував від клієнта гроші за свою послугу.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці схеми

55-річний житель Ізмаїльського району вирішив допомагати ухилянтам виїжджати до Молдови. Задля цього він підшукував охочих в соцмережах та пропонував свої послуги. Так, за 3 500 доларів чоловік обіцяв виготовити фейкову довідку про працевлаштування військовозобов'язаного на підприємстві, яке займається пасажирськими перевезеннями. Одним із його клієнтів виявився одесит 26-років. Призовник погодився на цю схему та віддав ділку 200 доларів у якості завдатку разом із копіями своїх документів.

Коли все було готове, ухилянт приїхав автобусом з Одеси до свого провідника в Ізмаїльський район, скориставшись наданою йому довідкою. Вони разом рушили в напрямку кордону з Молдовою. У місті Рені зловмисник отримав від свого пасажира решту грошей — 3 300 доларів, після чого правоохоронці його затримали.

Яке покарання загрожує

Наразі йому оголошено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 900 тис. грн. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Спроби втекти за державний кордон на Одещині

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки вирішили скористатись послугами з незаконного перетину кордону, які знайшли в інтернеті. Проте план не був реалізований, втікачів та організатора злочинної схеми викрили прикордонники Одеського та Подільського загонів.

Також ми писали про те, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.

Додамо, що прокурори Одеси затримали чоловіка, який зі своїми спільниками розробив злочинну схему допомоги ухилянтам. Угруповання підроблювало висновки МСЕК для призовників, аби ті змогли виїхати за кордон.