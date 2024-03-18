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Делал фейковые документы и отправлял в Молдову — в Одесской области разоблачили преступную схему

18 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Делал фейковые документы и отправлял в Молдову — в Одесской области разоблачили преступную схему
Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Одесчины "трудоустраивал" мужчин призывного возраста на пограничном предприятии, с помощью чего они имели право пересекать пункты пропуска без помех и бежать в Молдову. Дельца задержали правоохранители, когда он получал от клиента деньги за свою услугу.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Подробности схемы

55-летний житель Измаильского района решил помогать уклонистам уезжать в Молдову. Для этого он подыскивал желающих в соцсетях и предлагал свои услуги. Так, за 3 500 долларов мужчина обещал изготовить фейковую справку о трудоустройстве военнообязанного на предприятии, которое занимается пассажирскими перевозками. Одним из его клиентов оказался одессит 26 лет. Призывник согласился на эту схему и отдал дельцу 200 долларов в качестве задатка вместе с копиями своих документов.

Когда все было готово, уклонист приехал автобусом из Одессы к своему проводнику в Измаильский район, воспользовавшись предоставленной ему справкой. Они вместе двинулись в направлении границы с Молдовой. В городе Рени злоумышленник получил от своего пассажира оставшиеся деньги — 3 300 долларов, после чего правоохранители его задержали.

Какое наказание грозит

В настоящее время ему объявлено о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 900 тыс. грн. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до девяти лет.

Попытки бежать за государственную границу в Одесской области

Напомним, что военнообязанные мужчины решили воспользоваться услугами по незаконному пересечению границы, которые нашли в интернете. Однако план не был реализован, беглецов и организатора преступной схемы разоблачили пограничники Одесского и Подольского отрядов.

Также мы писали о том, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

Добавим, что прокуроры Одессы задержали мужчину, который со своими сообщниками разработал преступную схему помощи уклонистам. Группировка подделывала выводы МСЭК для призывников, чтобы те смогли уехать за границу.

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