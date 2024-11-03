Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Фермери громади на Одещині заборгували понад мільйон податку arrow

Фермери громади на Одещині заборгували понад мільйон податку

3 листопада 2024 11:53
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Голова громади Одещини закликав фермерів сплатити податки
Трактор обробляє землю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Голова Лиманської громади півдня Одещини публічно звернувся до фермерів, які заборгували податок за оренду землі. Відмова від сплати коштів загрожує тим, що борг ляже на власників паїв.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Лиманської громади Білгород-Дністровського району Василь Резніченко.

Читайте також:
Фермери громади на Одещині заборгували понад мільйон податку - фото 1
Допис Василя Резніченко. Фото: скриншот

Місцева влада не може не реагувати

Місцева влада, за словами голови громади, бореться за виживання людей у складних умовах війни та економічної нестабільності і не може не реагувати на подібні порушення.

"Понад три роки тому я відкрито говорив з усіма фермерами про необхідність укладання офіційних договорів оренди землі зі своїми пайовиками. Це вимога закону", — зазначив голова громади.

Платитимуть пайовики

За його словами, з багатьма фермерами вдалося знайти спільну мову, проте деякі підприємці досі ухиляються від сплати податків, що вже призвело до боргу перед бюджетом громади в розмірі майже 1 млн грн.

"Інакше нам доведеться зібрати ваших пайовиків і кожному довести його фінансову заборгованість за землю, несплачену вами. Це близько 10 тисяч гривень за кожен пай. Думаю, після такої розмови люди швидко вирішать, з ким варто укладати договір, а з ким ні", — заявив голова.

Він наголосив, що несплата створює додаткову соціальну напругу, яка особливо небезпечна під час війни.

Нагадаємо, в Одесі шукають підрядника для інвентаризації земель державної власності в області. Також на Одещині повертають землі полігону, які використовувалися незаконно. 

Одеса земля Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси борги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:29 З'явилися супутникові знімки захисних споруд у Кримського мосту

12:22 На Одещині зафіксовано рекордно теплу погоду

12:15 У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок

12:12 Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень

12:08 В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

11:57 Висока активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:53 Фермери громади на Одещині заборгували понад мільйон податку

11:36 У Сумах завершили аварійні роботи після обстрілу

11:30 Тисячу від Зеленського можна буде витратити на ліки

11:19 У Миколаєві відкрили нову точку видачі питної води

12:29 З'явилися супутникові знімки захисних споруд у Кримського мосту

12:22 На Одещині зафіксовано рекордно теплу погоду

12:15 У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок

12:12 Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень

12:08 В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

11:57 Висока активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:53 Фермери громади на Одещині заборгували понад мільйон податку

11:36 У Сумах завершили аварійні роботи після обстрілу

11:30 Тисячу від Зеленського можна буде витратити на ліки

11:19 У Миколаєві відкрили нову точку видачі питної води

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі