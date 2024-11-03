Голова громади Одещини закликав фермерів сплатити податки

Трактор обробляє землю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Голова Лиманської громади півдня Одещини публічно звернувся до фермерів, які заборгували податок за оренду землі. Відмова від сплати коштів загрожує тим, що борг ляже на власників паїв.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Лиманської громади Білгород-Дністровського району Василь Резніченко.

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Допис Василя Резніченко. Фото: скриншот

Місцева влада не може не реагувати

Місцева влада, за словами голови громади, бореться за виживання людей у складних умовах війни та економічної нестабільності і не може не реагувати на подібні порушення.

"Понад три роки тому я відкрито говорив з усіма фермерами про необхідність укладання офіційних договорів оренди землі зі своїми пайовиками. Це вимога закону", — зазначив голова громади.

Платитимуть пайовики

За його словами, з багатьма фермерами вдалося знайти спільну мову, проте деякі підприємці досі ухиляються від сплати податків, що вже призвело до боргу перед бюджетом громади в розмірі майже 1 млн грн.

"Інакше нам доведеться зібрати ваших пайовиків і кожному довести його фінансову заборгованість за землю, несплачену вами. Це близько 10 тисяч гривень за кожен пай. Думаю, після такої розмови люди швидко вирішать, з ким варто укладати договір, а з ким ні", — заявив голова.

Він наголосив, що несплата створює додаткову соціальну напругу, яка особливо небезпечна під час війни.

Нагадаємо, в Одесі шукають підрядника для інвентаризації земель державної власності в області. Також на Одещині повертають землі полігону, які використовувалися незаконно.