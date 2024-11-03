Глава общины Одесщины призвал фермеров уплатить налоги

Трактор вспахивает землю. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Глава Лиманской громады юга Одесчины публично обратился к фермерам, задолжавшим налог за аренду земли. Отказ от уплаты средств грозит тем, что долг ляжет на владельцев паев.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Лиманской общины Белгород-Днестровского района Василий Резниченко.

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Сообщение Василия Резниченко. Фото: скриншот

Местные власти не могут не реагировать

Местные власти, по словам главы громады, борются за выживание людей в сложных условиях войны и экономической нестабильности и не могут не реагировать на подобные нарушения.

"Более трех лет назад я открыто говорил со всеми фермерами о необходимости заключения официальных договоров аренды земли со своими пайщиками. Это требование закона", — отметил глава громады.

Будут платить пайщики

По его словам, со многими фермерами удалось найти общий язык, однако некоторые предприниматели до сих пор уклоняются от уплаты налогов, что привело к долгу перед бюджетом громады в размере почти 1 млн грн.

"Иначе нам придется собрать ваших пайщиков и каждому доказать его финансовую задолженность за землю, неуплаченную вами. Это около 10 тысяч гривен за каждый пай. Думаю, после такого разговора люди быстро решат, с кем следует заключать договор, а с кем нет", — заявил глава.

Он подчеркнул, что неуплата создает дополнительное социальное напряжение, которое особенно опасно во время войны.

Напомним, в Одессе ищут подрядчика для инвентаризации земель государственной собственности в области. Также в Одесской области возвращают земли незаконно использовавшиеся полигона.