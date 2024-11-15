Підозрюваний по справі ОПЗ Гмирін купив за кордоном яхту і віллу

Підозрюваний по справі ОПЗ Андрій Гмирін. Фото: Цензор.нет

Колишній співробітник Фонду держмайна Андрій Гмирін підозрюється у мільядрній афері. Це не заважає йому купувати елітну нерухомість і яхту за кордоном.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Вілли та яхта

Андрій Гмирін перебуває у міжнародному розшуку вже понад півтора року. За даними розслідувачів, зараз він перебуває за кордоном, а його родина контролює як мінімум три фірми в Об'єднаних Арабських Еміратах. Одна з них придбала віллу та п'ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції загальною вартістю близько 5 млн євро. Щоправда, у серпні поточного року французький суд заарештував нерухомість у рамках кримінального провадження, яке розслідують в Україні.

Також розслідувачі стверджують, що родина Андрія Гмиріна придбала яхту Cranchi Settantotto 78, яка коштує близько 5,5 млн євро.

Яхта Cranchi Settantotto 78. Фото: Bihus.Info

Деталі справи

За версією слідства, злочинну організацію, до якої входив Андрій Гмирін, створив у 2019 році тодішній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Її метою було встановити контроль над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави. Йдеться, зокрема, про Одеський припортовий завод. Сенниченко і його спільники призначали керованих ними людей в органи управління державних підприємств. Ті, своєю чергою, укладали договори лише з підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Нагадаємо, у справі ОПЗ з'явився новий підозрюваний. Зазначимо також, що правоохоронці розслідують ще одну справу, пов'язану з заводом — про заволодіння його коштами, через що підприємство зазнало збитків на суму понад 94 млн грн.