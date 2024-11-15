Підозрюваний по справі ОПЗ Гмирін купив за кордоном яхту і віллу

Фігурант справи Одеського припортового заводу купив елітну яхту
Колишній співробітник Фонду держмайна Андрій Гмирін підозрюється у мільядрній афері. Це не заважає йому купувати елітну нерухомість і яхту за кордоном.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Вілли та яхта
Андрій Гмирін перебуває у міжнародному розшуку вже понад півтора року. За даними розслідувачів, зараз він перебуває за кордоном, а його родина контролює як мінімум три фірми в Об'єднаних Арабських Еміратах. Одна з них придбала віллу та п'ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції загальною вартістю близько 5 млн євро. Щоправда, у серпні поточного року французький суд заарештував нерухомість у рамках кримінального провадження, яке розслідують в Україні.
Також розслідувачі стверджують, що родина Андрія Гмиріна придбала яхту Cranchi Settantotto 78, яка коштує близько 5,5 млн євро.
Деталі справи
За версією слідства, злочинну організацію, до якої входив Андрій Гмирін, створив у 2019 році тодішній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Її метою було встановити контроль над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави. Йдеться, зокрема, про Одеський припортовий завод. Сенниченко і його спільники призначали керованих ними людей в органи управління державних підприємств. Ті, своєю чергою, укладали договори лише з підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.
Нагадаємо, у справі ОПЗ з'явився новий підозрюваний. Зазначимо також, що правоохоронці розслідують ще одну справу, пов'язану з заводом — про заволодіння його коштами, через що підприємство зазнало збитків на суму понад 94 млн грн.
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