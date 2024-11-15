Подозреваемый по делу ОПЗ Гмырин купил за границей яхту и виллу

Подозреваемый по делу ОПЗ Андрей Гмырин. Фото: Цензор.нет

Бывший сотрудник Фонда госимущества Андрей Гмырин подозревается в миллиардной афере. Это не мешает ему покупать элитную недвижимость и яхту за границей.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info .

Читайте также:

Виллы и яхта

Андрей Гмырин находится в международном розыске уже более полутора лет. По данным расследователей, сейчас он находится за границей, а его семья контролирует как минимум три фирмы в Объединенных Арабских Эмиратах. Один из них приобрел виллу и пять земельных участков на Лазурном побережье Франции общей стоимостью около 5 млн евро. В августе текущего года французский суд арестовал недвижимость в рамках уголовного производства, которое расследуют в Украине.

Также расследователи утверждают, что семья Андрея Гмырина приобрела яхту Cranchi Settantotto 78, которая стоит около 5,5 млн евро.

Яхта Cranchi Settantotto 78. Фото: Bihus.Info

Детали дела

По версии следствия, преступную организацию, в которую входил Андрей Гмырин, создал в 2019 году тогдашний глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Ее целью было установить контроль над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства. Речь идет, в частности, об Одесском припортовом заводе. Сенниченко и его подельники назначали управляемых ими людей в органы управления государственных предприятий. Те, в свою очередь, заключали договоры только с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

Напомним, по делу ОПЗ появился новый подозреваемый. Отметим также, что правоохранители расследуют еще одно дело, связанное с заводом — о завладении его средствами, из-за чего предприятие понесло убытки на сумму более 94 млн грн.