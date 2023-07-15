У ЗСУ прокоментували інцидент із затриманням чоловіка

Вручення повістки. Фото: УНІАН

Відео, де чоловіки у військові формі намагаються затягнути призовника в авто влаштувало резонанс у мережах. За інформацією військових молодик призовного віку вів онлайн-трансляцію розгортання мобільного блокпосту.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП

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"Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій", — йдеться у повідомленні військових.

У наслідку співробітники районного ТЦК перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування.

Зазначимо, що раніше у ТЦК намагалися приховати свою причетність до інциденту та запевняли, що нічого про цей скандал не знають. Але суспільний резонанс допоміг розібратися у справі.

"За результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності та будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом", — додають військові.

Нагадаємо, вчора в Одесі розгорнувся черговий скандал, пов’язаний із мобілізацією військовозобов’язаних. В мережі швидко поширилось відео, де шестеро чоловіків у військові формі намагаються затягнути призовника в авто.

Додамо, вже сьогодні мережею шириться відео про начебто чергові безчинства працівників Одеських ТЦК. Чоловіки у військовій формі силою затримали перехожого у Хаджибейському районі міста.