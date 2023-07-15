В ВСУ прокомментировали инцидент с задержанием мужчины

Вручение повестки. Фото: УНИАН

Видео, где мужчины в военной форме пытаются затащить призывника в авто устроило резонанс в сетях. По информации военных, молодой человек призывного возраста вел онлайн-трансляцию развертывания мобильного блокпоста.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП

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"Получив замечания от представителей Нацгвардии, гражданин вошел в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки его документов и сверки данных по базе уклоняющихся гражданин начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций", — говорится в сообщении военных.

В результате сотрудники районного ТЦК превысили полномочия и, применив силу, всадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования.

Напомним, что ранее в ТЦК пытались скрыть свою причастность к инциденту и уверяли, что ничего об этом скандале не знают. Но общественный резонанс помог разобраться в деле.

"По результатам служебной проверки выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного транспортного средства. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом", — добавляют военные.

Напомним, вчера в Одессе разразился очередной скандал, связанный с мобилизацией военнообязанных. В сети быстро распространилось видео, где шесть мужчин в военной форме пытаются затащить призывника в авто.

Добавим, уже сегодня сетью распространяется видео о якобы очередных бесчинствах работников Одесских ТЦК. Мужчины в военной форме задержали прохожего в Хаджибейском районе города.