Фільтраційні заходи в Криму - подробиці

Крим в окупації. Фото ілюстративне: Укрінформ

Під виглядом антидиверсійних тренувань росіяни в Криму проводять фільтраційні заходи. Усе, аби виявити громадян, які не підтримують окупаційну владу півострова.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ.

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Фільтраційні заходи

Під час тренувань співробітники російських силових структур мають право перевіряти документи та телефони громадян, а також обшукувати їхні автівки. Тому мешканцям півострову, які вважають себе патріотами України, у цей час слід бути більш обережними.

Мільйон до Криму

Крім того, інформація щодо того, що російни переселили до Криму мільйон громадян з інших територій РФ, скоріш за все, не відповідає дійсності, додає Дмитро Плетенчук.

"Можливо, це і відповідає дійсності. Але це доволі велика кількість людей, враховуючи загальну чисельність населення Криму на початок окупації", — каже речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні вже загинули 1 200 кримчан. А також про те, як військові збігають з лікарень півострову.