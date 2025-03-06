Фильтрационные мероприятия в Крыму - подробности

Крым в оккупации. Фото иллюстративное: Укринформ

Под видом антидиверсионных тренировок россияне в Крыму проводят фильтрационные мероприятия. Все, чтобы выявить граждан, которые не поддерживают оккупационные власти полуострова.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ.

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Фильтрационные мероприятия

Во время тренировок сотрудники российских силовых структур имеют право проверять документы и телефоны граждан, а также обыскивать их машины. Поэтому жителям полуострова, которые считают себя патриотами Украины, в этот период следует быть более осторожными.

Миллион в Крым

Кроме того, информация о том, что россияне переселили в Крым миллион граждан с других территорий РФ, скорее всего, не соответствует действительности, добавляет Дмитрий Плетенчук.

"Возможно, это и соответствует действительности. Но это довольно большое количество людей, учитывая общую численность населения Крыма на начало оккупации", — говорит спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине уже погибли 1 200 крымчан. А также о том, как военные сбегают из больниц полуострова.