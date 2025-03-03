Сколько крымчан погибло на войне в Украине

Военный за проволокой. Фото иллюстративное: Киев24

Количество погибших крымчан на войне против Украины со стороны России превысило 1200 человек. Большинство из них — уроженцы восточной части оккупированного полуострова.

Об этом свидетельствует база данных Крыма. Реалии "ВАНТАЖ-200".

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Груз 200

Сейчас в базе "Груз 200" находятся 1203 фамилии идентифицированных крымчан, которые воевали в составе российской армии и убиты на войне с Украиной. В перечне содержится информация о месте рождения, месте призыва или вербовки в российскую армию (включая фактическое военное подразделение), а также — точное или приблизительное место и дата гибели. Все данные взяты из открытых источников, в том числе из заявлений российских официальных лиц, сообщений родственников погибших в социальных сетях, публикаций в местных СМИ.

Количество погибших по регионам Крыма. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, почему военные сбегают из больниц Крыма. А также о том, почему РФ ударила по судам в одесском порту.