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Понад 1200 кримчан загинули в Україні, воюючи на боці Росії

3 березня 2025 19:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Скільки кримчан загинуло на війні в Україні
Військовий за дротом. Фото ілюстративне: Київ24
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Кількість загиблих кримчан на війні проти України з боку Росії перевищила 1200 осіб. Більшість з них — уродженці східної частини окупованого півострова.

Про це свідчить база даних Криму. Реалії "ВАНТАЖ-200".

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Наразі у базі "Вантаж 200" знаходяться 1203 прізвища ідентифікованих кримчан, які воювали у складі російської армії та вбиті на війні з Україною. У переліку міститься інформація про місце народження, місце призову або вербування до російської армії (включаючи фактичний військовий підрозділ), а також — точне або приблизне місце та дата загибелі. Усі дані взяті з відкритих джерел, у тому числі із заяв російських офіційних осіб, повідомлень родичів загиблих у соціальних мережах, публікацій у місцевих ЗМІ.

На війні в Україні загинуло понад 1200 кримчан - фото 1
Кількість загиблих за регіонами Криму. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому військові збігають з лікарень Криму. А також про те, чому РФ ударила по судам в одеському порту.

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