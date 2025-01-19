Россия обустроила ремонтную базу бронетехники в Крыму

Оккупанты обустроили ремонтную базу в Крыму. Фото: скриншот с google/maps

Партизаны обнаружили скрытый склад техники во временно оккупированном Крыму. Российские военные используют базу для ремонта и хранения бронетехники, опасаясь атак украинских дронов.

Об этом сообщило движение "АТЕШ" в Telegram.

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Российская ремонтная база в Крыму

Ремонтная база для бронетехники располагается в Сакском районе. Агентура движения сопротивления "АТЕШ" обнаружила скрытый склад техники неподалеку села Федоровка.

"Ранее эта база была заброшенной, но после активизации атак украинских беспилотников оккупанты возобновили ее использование", — написали в АТЕШ.

Рух "АТЕШ" призывает крымчан присоединяться к борьбе с оккупационными властями, подчеркивая, что каждый может внести вклад в освобождение Крыма.

Напомним, Россия начала восстановление защитных сооружений вокруг Крымского моста. Также мы писали, почему оккупанты стали меньше наносить удары с Черного моря.