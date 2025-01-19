Росія облаштувала ремонтну базу бронетехніки в Криму

Окупанти облаштували ремонтну базу у Криму. Фото: скриншот з google/maps

Партизани виявили прихований склад техніки тимчасово окупованому Криму. Російські військові використовують базу для ремонту та зберігання бронетехніки, побоюючись атак українських дронів.

Про це повідомив рух "АТЕШ" в Telegram.

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Російська ремонтна база в Криму

Ремонтна база для бронетехніки розташовується у Сакському районі. Агентура руху спротиву "АТЕШ" виявила прихований склад техніки неподалік села Федорівка. На території бази проводиться ремонт пошкодженої бронетехніки, а також її маскування для "захисту" від авіаударів.

"Раніше ця база була покинутою, але після активізації атак українських безпілотників окупанти відновили її використання", — написали в АТЕШ.

Рух "АТЕШ" закликає кримчан доєднуватися до боротьби з окупаційною владою, наголошуючи, що кожен може зробити внесок у звільнення Криму.

Нагадаємо, Росія розпочала відновлення захисних споруд навколо Кримського мосту. Також ми писали, чому окупанти стали менше завдавати ударів з Чорного моря.