Росія облаштувала ремонтну базу бронетехніки в Криму

Окупанти створили ремонтну базу для бронетехніки в Криму
Партизани виявили прихований склад техніки тимчасово окупованому Криму. Російські військові використовують базу для ремонту та зберігання бронетехніки, побоюючись атак українських дронів.
Про це повідомив рух "АТЕШ" в Telegram.
Російська ремонтна база в Криму
Ремонтна база для бронетехніки розташовується у Сакському районі. Агентура руху спротиву "АТЕШ" виявила прихований склад техніки неподалік села Федорівка. На території бази проводиться ремонт пошкодженої бронетехніки, а також її маскування для "захисту" від авіаударів.
"Раніше ця база була покинутою, але після активізації атак українських безпілотників окупанти відновили її використання", — написали в АТЕШ.
Рух "АТЕШ" закликає кримчан доєднуватися до боротьби з окупаційною владою, наголошуючи, що кожен може зробити внесок у звільнення Криму.
Нагадаємо, Росія розпочала відновлення захисних споруд навколо Кримського мосту. Також ми писали, чому окупанти стали менше завдавати ударів з Чорного моря.
Читайте Новини.LIVE!