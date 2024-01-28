Фінансові труднощі — скільки грошей витрачають одесити на оплату комунальних послуг

Жінка з пакетом у руках переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE

Тарифи на комунальні послуги завжди залишаються у центрі уваги та обговорення громадськості. На тлі безперервного зростання цін на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги, витрати на оплату рахунків значно збільшуються. Ця ситуація стає суттєвим фактором у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.

Новини.LIVE дізналися, скільки саме від свого доходу витрачають одесити на оплату комунальних рахунків.

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Скільки грошей одесити витрачають на "комуналку"

Щомісяця оплата рахунків стає все більшим випробуванням для бюджетів одеситів, особливо для людей з низькими доходами. Наразі містяни називають різний рівень витрат на комунальні послуги. Деякі віддають практично всю пенсію, інші — від 10% до 30% свого доходу. Особливо високі ціни на "комуналку" відчувають люди похилого віку, які можуть витрачати значну частину пенсій на комунальні рахунки. Ось, наприклад, Галина змушена шукати роботу, щоб якось впоратись з фінансовими труднощами.

"Витрачаю всю пенсію. Я працюю. Я – є, з вами розмовляю, отже виживаю", — зазначила одеситка Галина.

Галина шукає додаткову роботу, щоб впоратись з рахунками. Фото: Новини.LIVE

Ще одна одеситка каже, що її пенсії вистачає тільки на комуналку, на ліки грошей не залишається. Галина зізнається, що часом їй допомагають діти.

"Ой, тільки вчора отримала пенсію. Вірите, я отримую 4 000 грн пенсії й 500 грн субсидії. І віддала 4 000 ось, і мені залишилось 500 грн на ліки. Тільки йшла там, де допомогу дають, записалася, і то сказали приходити пізніше. Діти допомагають", — каже Галина.

Галині впоратись з рахунками допомагають діти. Фото: Новини.LIVE

Водночас деякі одесити, які мають високу пенсію, відзначають, що витрати на комунальні послуги для них не становлять значного фінансового тягаря. Оскільки їхні доходи дозволяють їм легко впоратися з ними.

"У мене йде десь 10 відсотків на оплату комунальних послуг. Мені вистачає. У мене пенсія хороша, тому я не потребую нічого", — каже одесит Михайло.

Михайлу і його дружині пенсії вистачає на все. Фото: Новини.LIVE

За словами Людмили, її витрати на комунальні послуги становлять 10-15% доходу. Це відчутно впливає на її фінансовий стан, але вона розуміє, що важка ситуація в країні вимагає розуміння та терпіння.

"У мене пенсія. Десь 10-15% від моєї пенсії йде на комуналку, а це 1300 грн. Для мене це відчутно. Я ще податки плачу — це 700 грн. Але воєнний час, ми всі це розуміємо. Країні важко", — каже одеситка Людмила.

Людмила витрачає до 15% свого доходу на оплату комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

Оксана, яка винаймає житло, зазначає, що вона витрачає приблизно 20-30% свого доходу на комунальні послуги. Вона вважає, що ця сума відносно значна, особливо порівняно з її поточним рівнем доходів.

"Складно сказати, бо я винаймаю житло. Приблизно десь відсотків 20–30. Якщо порівнювати, скільки я заробляю зараз — то це багато", — каже Оксана.

Оксана оплачує винаймане житло. Фото: Новини.LIVE

Ціни на комунальні послуги в Одесі на 2024 рік

Раніше ми уже повідомляли, що тарифи на електроенергію, опалення та воду залишилися без змін порівняно з 2023 роком. Ось деякі актуальні ціни:

Електроенергія

Українці стикаються зі значним збільшенням витрат на електроенергію, оскільки з 1 червня 2023 року набув чинності новий тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину. Це призвело до зростання вартості електроенергії на 83% порівняно зі старими тарифами. Попередньо відомо, що у квітні вартість може піднятися на 9% та становитиме 2,87 гривні.

Вода

Нові тарифи на водопостачання та водовідведення, встановлені Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, також вплинули на гаманець українців. Наприклад, для споживачів філії "Інфоксводоканал" ціна за кубометр води становить 35,16 гривні.

Газ і тепло

Стабільні ціни на газ гарантує мораторій на підвищення тарифів, підписаний президентом. Проте роздрібні ціни за один кубометр становлять 7,96 гривні.

Більше про тарифи на 2024 рік читайте тут. Варто додати, що у грудні минулого року Кабмін скасував заборону на припинення постачання комунальних послуг боржникам. У звʼязку з цим одеситам, які мають заборгованості за воду, її вимикатимуть.