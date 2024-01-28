Финансовые трудности — сколько денег тратят одесситы на оплату коммунальных услуг
Тарифы на коммунальные услуги остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.
Новини.LIVE узнали, сколько именно от своего дохода тратят одесситы на оплату коммунальных счетов.
Сколько денег одесситы тратят на "коммуналку"
Ежемесячно оплата счетов становится все большим испытанием для бюджетов одесситов, особенно для людей с низкими доходами. Теперь горожане называют разный уровень расходов на коммунальные услуги. Некоторые отдают практически всю пенсию, другие — от 10% до 30% своего дохода. Особенно высокие цены на "коммуналку" ощущают пожилые люди, которые могут тратить значительную часть пенсий на коммунальные счета. Вот, например, Галина вынуждена искать работу, чтобы справиться с финансовыми трудностями.
"Трачу всю пенсию. Я работаю. Я – есть, с вами разговариваю, значит выживаю", — отметила одесситка Галина.
Еще одна одесситка говорит, что ее пенсии хватает только на коммуналку, на лекарства денег не остается. Галина признается, что иногда ей помогают дети.
"Ой, только вчера получила пенсию. Верите, я получаю 4 000 грн пенсии и 500 грн субсидии. И отдала 4 000 вот, и мне осталось 500 грн на лекарства. Только шла там, где помощь дают, записалась, и то сказали приходить позже. Дети помогают", — говорит Галина.
В то же время, некоторые одесситы, имеющие высокую пенсию, отмечают, что расходы на коммунальные услуги для них не составляют значительного финансового бремени. Так как их доходы позволяют им легко справиться с ними.
"У меня идет где-то 10 процентов на оплату коммунальных услуг. Мне хватает. У меня пенсия хорошая, поэтому я не нуждаюсь в ничем", — говорит одессит Михаил.
По словам Людмилы, ее расходы по коммунальным услугам составляют 10-15% дохода. Это ощутимо влияет на финансовое состояние, но она понимает, что тяжелая ситуация в стране требует понимания и терпения.
"У меня пенсия. Где-то 10-15% от моей пенсии идет на коммуналку, а это 1300 грн. Для меня это ощутимо. Я еще налоги плачу — это 700 грн. Но военное время, мы все это понимаем. Стране тяжело", — говорит одесситка Людмила.
Оксана, снимающая жилье, отмечает, что она тратит примерно 20-30% своего дохода на коммунальные услуги. Она считает, что эта сумма относительно значительна, особенно по сравнению с текущим уровнем доходов.
"Сложно сказать, потому что я снимаю жилье. Приблизительно где-то процентов 20-30. Если сравнивать, сколько я зарабатываю сейчас — это много", — говорит Оксана.
Цены на коммунальные услуги в Одессе на 2024 год.
Ранее мы уже сообщали, что тарифы на электроэнергию, отопление и воду остались прежними по сравнению с 2023 годом. Вот некоторые актуальные цены:
Электроэнергия
Украинцы сталкиваются со значительным увеличением затрат на электроэнергию, поскольку с 1 июня 2023 вступил в действие новый тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час. Это привело к росту стоимости электроэнергии на 83% по сравнению со старыми тарифами. Предварительно известно, что в апреле стоимость может подняться на 9% и составит 2,87 гривны.
Вода
Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод, установленные Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, также повлияли на кошелек украинцев. К примеру, для потребителей филиала "Инфоксводоканал" цена за кубометр воды составляет 35,16 гривны.
Газ и тепло
Стабильные цены на газ гарантирует мораторий на повышение тарифов, подписанный президентом. Однако розничные цены за кубометр составляют 7,96 гривны.
Больше о тарифах на 2024 год читайте здесь. Следует добавить, что в декабре прошлого года Кабмин отменил запрет на прекращение поставок коммунальных услуг должникам. В связи с этим одесситам, имеющим задолженности за воду, ее будут выключать.
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