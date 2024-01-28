Финансовые трудности — сколько денег тратят одесситы на оплату коммунальных услуг

Женщина с пакетом в руках переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE

Тарифы на коммунальные услуги остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.

Новини.LIVE узнали, сколько именно от своего дохода тратят одесситы на оплату коммунальных счетов.

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Ежемесячно оплата счетов становится все большим испытанием для бюджетов одесситов, особенно для людей с низкими доходами. Теперь горожане называют разный уровень расходов на коммунальные услуги. Некоторые отдают практически всю пенсию, другие — от 10% до 30% своего дохода. Особенно высокие цены на "коммуналку" ощущают пожилые люди, которые могут тратить значительную часть пенсий на коммунальные счета. Вот, например, Галина вынуждена искать работу, чтобы справиться с финансовыми трудностями.

"Трачу всю пенсию. Я работаю. Я – есть, с вами разговариваю, значит выживаю", — отметила одесситка Галина.

Галина ищет дополнительную работу, чтобы справиться со счетами. Фото: Новини.LIVE

Еще одна одесситка говорит, что ее пенсии хватает только на коммуналку, на лекарства денег не остается. Галина признается, что иногда ей помогают дети.

"Ой, только вчера получила пенсию. Верите, я получаю 4 000 грн пенсии и 500 грн субсидии. И отдала 4 000 вот, и мне осталось 500 грн на лекарства. Только шла там, где помощь дают, записалась, и то сказали приходить позже. Дети помогают", — говорит Галина.

Галине справиться со счетами помогают дети. Фото: Новини.LIVE

В то же время, некоторые одесситы, имеющие высокую пенсию, отмечают, что расходы на коммунальные услуги для них не составляют значительного финансового бремени. Так как их доходы позволяют им легко справиться с ними.

"У меня идет где-то 10 процентов на оплату коммунальных услуг. Мне хватает. У меня пенсия хорошая, поэтому я не нуждаюсь в ничем", — говорит одессит Михаил.

Михаилу и его жене пенсии хватает на все. Фото: Новини.LIVE

По словам Людмилы, ее расходы по коммунальным услугам составляют 10-15% дохода. Это ощутимо влияет на финансовое состояние, но она понимает, что тяжелая ситуация в стране требует понимания и терпения.

"У меня пенсия. Где-то 10-15% от моей пенсии идет на коммуналку, а это 1300 грн. Для меня это ощутимо. Я еще налоги плачу — это 700 грн. Но военное время, мы все это понимаем. Стране тяжело", — говорит одесситка Людмила.

Людмила тратит до 15% своего дохода на оплату коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

Оксана, снимающая жилье, отмечает, что она тратит примерно 20-30% своего дохода на коммунальные услуги. Она считает, что эта сумма относительно значительна, особенно по сравнению с текущим уровнем доходов.

"Сложно сказать, потому что я снимаю жилье. Приблизительно где-то процентов 20-30. Если сравнивать, сколько я зарабатываю сейчас — это много", — говорит Оксана.

Оксана оплачивает снятое жилье. Фото: Новини.LIVE

Цены на коммунальные услуги в Одессе на 2024 год.

Ранее мы уже сообщали, что тарифы на электроэнергию, отопление и воду остались прежними по сравнению с 2023 годом. Вот некоторые актуальные цены:

Электроэнергия

Украинцы сталкиваются со значительным увеличением затрат на электроэнергию, поскольку с 1 июня 2023 вступил в действие новый тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час. Это привело к росту стоимости электроэнергии на 83% по сравнению со старыми тарифами. Предварительно известно, что в апреле стоимость может подняться на 9% и составит 2,87 гривны.

Вода

Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод, установленные Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, также повлияли на кошелек украинцев. К примеру, для потребителей филиала "Инфоксводоканал" цена за кубометр воды составляет 35,16 гривны.

Газ и тепло

Стабильные цены на газ гарантирует мораторий на повышение тарифов, подписанный президентом. Однако розничные цены за кубометр составляют 7,96 гривны.

Больше о тарифах на 2024 год читайте здесь. Следует добавить, что в декабре прошлого года Кабмин отменил запрет на прекращение поставок коммунальных услуг должникам. В связи с этим одесситам, имеющим задолженности за воду, ее будут выключать.