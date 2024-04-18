Фінансував росгвардійців у Криму — СБУ затримала помічника Шуфрича

Спецслужби затримали помічника Шуфрича. Фото: СБУ

Помічник народного депутата Нестора Шуфрича фінансував потреби російської армії в окупованому Криму. Чоловік укладав юридичні договори, за якими на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів.

Про це повідомила пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

Зловмисник укладав договори із структурами росгвардії на охорону майна Шуфрича на території тимчасово окупованого Криму. В призначенні платежів він вказував "послуги воєнізованої охорони" нерухомості нардепа. За 3 місяці на рахунки окупантів він перевів більше ніж пів мільйона російських рублів.

Що загрожує

Бізнес-партнеру Шуфрича повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

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