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Фінансував росгвардійців у Криму — СБУ затримала помічника Шуфрича

18 квітня 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Фінансував росгвардійців у Криму — СБУ затримала помічника Шуфрича
Спецслужби затримали помічника Шуфрича. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Помічник народного депутата Нестора Шуфрича фінансував потреби російської армії в окупованому Криму. Чоловік укладав юридичні договори, за якими на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. 

Про це повідомила пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

Зловмисник укладав договори із структурами росгвардії на охорону майна Шуфрича на території тимчасово окупованого Криму. В призначенні платежів він вказував "послуги воєнізованої охорони" нерухомості нардепа. За 3 місяці на рахунки окупантів він перевів більше ніж пів мільйона російських рублів.

Що загрожує

Бізнес-партнеру Шуфрича повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що активна учасниця забороненої "партії Шарія" поширювала фейкову інформацію про ЗСУ у соцмережах та активно підтримувала проросійські погляди. Таким чином, вона намагалася зірвати мобілізацію в Україні.

Також ми повідомляли, що на Миколаївщині жінка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки. Наразі зрадницю затримали, їй загрожує позбавлення волі.

Одеса
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нерухомість
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Одеська область
Нестор Шуфрич
Новини Одеси
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Росгвардія

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