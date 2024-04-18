Финансировал росгвардейцев в Крыму — СБУ задержала помощника Шуфрича

Спецслужбы задержали помощника Шуфрича. Фото: СБУ

Помощник народного депутата Нестора Шуфрича финансировал потребности российской армии в оккупированном Крыму. Человек заключал юридические договоры, по которым на счета окупантов было переведено более полумиллиона российских рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

Злоумышленник заключал договоры со структурами росгвардии на охрану имущества Шуфрича на территории временно оккупированного Крыма. В назначении платежей он указывал "услуги военизированной охраны" недвижимости нардепа. За 3 месяца на счета окупантов он перевел более полумиллиона российских рублей.

Что угрожает

Бизнес-партнеру Шуфрича сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что активная участница запрещенной "партии Шария" распространяла фейковую информацию об ВСУ в соцсетях и активно поддерживала пророссийские взгляды. Таким образом, она пыталась сорвать мобилизацию в Украине.

Также мы сообщали, что в Николаевской области женщина сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористки. Сейчас предательницу задержали, ей грозит лишение свободы.