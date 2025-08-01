Чорноморський флот РФ сидить на валізах, аби не бути враженим ЗСУ,- речник ВМС Плетенчук

Кораблі РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Через загрозу ураження з боку ЗСУ, російський флот не виходить далеко від пунктів базування та постійно маневрує, побоюючись атак. Через це його ефективність є досить низькою, але витрати на його утримання — доволі великі.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Флот на валізах

Чорноморський флот РФ змушений серйозно піклуватися про власну безпеку, зводячи свою присутність в акваторії до мінімуму та розосереджуючи судна. А корабельно-катерний склад РФ постійно змінює місця стоянки, аби ЗСУ їх не уразили у пункті базування.

Крім того, кораблі РФ завжди перебувають під охороною систем ППО та малих військових катерів.

"У них велика кількість катерів, але вони фактично перебувають біля пунктів базування. Це протидиверсійна оборона, протимінна, і патрулювання, звісно. Заходи безпеки зараз для них є питанням виживанння і вони їх дотримуються. Фактично кораблі РФ постійно "сидять на валізах" і в разі небезпеки готові знятися з якоря і швиденько кудись вийти, аби їх не було знищено", — каже Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС також додав, що утримання Чорноморського флоту є досить коштовним задоволенням для Росії, однак наразі він не є ефективним, оскільки його можливості у Чорному морі значно обмежені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зниження активності російського флоту у Чорному морі. А також про те, що РФ програла у морі, але домінує у повітрі.