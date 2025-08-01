Черноморский флот РФ сидит на чемоданах, чтобы не быть пораженным ВСУ,- представитель ВМС Плетенчук

Корабли РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Из-за угрозы поражения со стороны ВСУ, российский флот не выходит далеко от пунктов базирования и постоянно маневрирует, опасаясь атак. Поэтому его эффективность достаточно низкая, но расходы на содержание — довольно внушительны.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Флот на чемоданах

Черноморский флот РФ вынужден серьезно заботиться о собственной безопасности, сводя свое присутствие в акватории к минимуму и рассредоточивая суда. А корабельно-катерный состав РФ постоянно меняет места стоянки, чтобы ВСУ их не поразили в пункте базирования.

Кроме того, корабли РФ всегда находятся под охраной систем ПВО и малых военных катеров.

"У них большое количество катеров, но они фактически находятся возле пунктов базирования. Это противодиверсионная оборона, противоминная, и патрулирование, конечно. Меры безопасности сейчас для них являются вопросом выживания и они их соблюдают. Фактически корабли РФ постоянно "сидят на чемоданах" и в случае опасности готовы сняться с якоря и быстренько куда-то выйти, чтобы их не уничтожили", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Спикер ВМС также добавил, что содержание Черноморского флота — достаточно дорогое удовольствие для России, однако пока он не является эффективным, поскольку его возможности в Черном море значительно ограничены.

Напомним, недавно мы писали о снижении активности российского флота в Черном море. А также о том, что РФ проиграла в море, но доминирует в воздухе.