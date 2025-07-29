ЗС РФ не виводять кораблі у Чорне море, але домінують у повітрі,- речник ВМС України Плетенчук

Літак ЗС РФ. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Військові кораблі РФ не ризикують виходити у Чорне море через загрозу ураження з боку ЗСУ. Однак попри це, російська авіація продовжує домінувати в над акваторією.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Ситуація в акваторії Чорного моря

Російські військові вже майже не виводять великі кораблі в акваторію Чорного моря, однак продовжують активно патрулювати узбережжя малими катерами. Зокрема застосовуються "Грачонки" і "Раптори". А ворожа авіація присутня в повітрі над акваторією постійно.

"Авіація присутня 24/7, представлені усі типи літаків та гелікоптеріві, які у них є в наявності. Це й протидронова боротьба, і патрулювання, викриття надводної обстановки",—каже Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС також додав, що поки що ЗС РФ вдається зберігати домінацію у повітряному просторі над Чорним морем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи, які лунали на Одещині цієї ночі. А також про самостріли у рядах ЗС РФ на Херсонщині.