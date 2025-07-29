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Главная Одесса Война на юге — РФ проиграла в море, но доминирует в воздухе

Война на юге — РФ проиграла в море, но доминирует в воздухе

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 10:01
ВС РФ не выводят корабли в Черное море, но доминируют в воздухе,- спикер ВМС Украины Плетенчук
Самолет ВС РФ. Фото иллюстративное: РосСМИ

Военные корабли РФ не рискуют выходить в Черное море из-за угрозы поражения со стороны ВСУ. Однако несмотря на это, российская авиация продолжает доминировать в над акваторией.

Об этом в рамках марафона "Єдині новини" сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Российские военные уже почти не выводят большие корабли в акваторию Черного моря, однако продолжают активно патрулировать побережье малыми катерами. В частности применяются "Грачонки" и "Рапторы". А вражеская авиация присутствует в воздухе над акваторией постоянно.

"Авиация присутствует 24/7, представлены все типы самолетов и вертолетов, которые у них есть в наличии. Это и противодронная борьба, и патрулирование, разведка надводной обстановки",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Спикер ВМС также добавил, что пока ВС РФ удается доминировать в воздушном пространстве над Черным морем.

Напомним, недавно мы писали о взрывах, которые раздавались в Одесской области этой ночью. А также о самострелах в рядах ВС РФ в Херсонской области.

Одесса Черное море Новости Одессы война в Украине Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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