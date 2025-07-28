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Главная Одесса Военные ВС РФ на юге нашли способ, как не идти в штурмы

Военные ВС РФ на юге нашли способ, как не идти в штурмы

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:55
Военные ВС РФ стреляют друг в друга на Херсонщине, чтобы избежать штурмов позиций ВСУ
Военный ВС РФ. Фото иллюстративное: Диалог

Военные ВС РФ на Херсонском направлении ранят друг друга, чтобы не идти в штурмы позиций ВСУ. В основном такие случаи фиксируют среди насильно мобилизованных украинцев с оккупированных территорий.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Самострелы в ВС РФ

Партизан, действующий в составе Днепровской флотилии ВС РФ сообщает о систематических случаях самострелов среди военнослужащих. По его данным, в конце июня насильно призванный в армию украинец из Херсонской области намеренно ранил другого солдата. Пострадавший также оказался мобилизованным с оккупированных территорий Украины. Благодаря полученной травме он не принимал участие в штурме позиций ВСУ.

"Причиной таких действий является желание избежать отправки на штурм позиций Сил обороны Украины. Оккупанты заставляют местных выполнять боевые приказы, но даже под дулами автоматов люди находят способ избежать фронта. Такие инциденты перестали быть единичными и уже превратились в систему", — говорится в сообщении партизан.

Военные ВС РФ на юге нашли способ как не идти в штурмы - фото 1
Сообщение партизан. Фото: скриншот поста АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о том, что Минобороны РФ отбирает землю у жителей Крыма. А также о служащем, который сливал координаты полигонов.

Одесса Херсонская область Новости Одессы война в Украине армия РФ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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