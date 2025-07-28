Військові ЗС РФ стріляють один в одного на Херсонщині, аби уникнути штурмів позицій ЗСУ

Військові ЗС РФ на півдні знайшли спосіб як не йти у штурми
Військові ЗС РФ на Херсонському напрямку ранять один одного, аби не йти у штурми позицій ЗСУ. Здебільше такі випадки фіксують серед насильно мобілізованих українців з окупованих територій.
Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.
Самостріли у ЗС РФ
Партизан, що діє у складі Дніпровської флотилії ЗС РФ повідомляє про систематичні випадки самострілів серед військовослужбовців. За його даними, наприкінці червня насильно призваний в армію українець із Херсонської області навмисно поранив іншого солдата. Постраждалий також виявився мобілізованим з окупованих територій України. Завдяки отриманій травмі він не приймав участь у штурмі позицій ЗСУ.
"Причиною таких дій є бажання уникнути відправлення на штурм позицій Сил оборони України. Окупанти змушують місцевих виконувати бойові накази, але навіть під дулами автоматів люди знаходять спосіб уникнути фронту. Такі інциденти перестали бути поодинокими і вже перетворилися на систему",— йдеться у повідомленні партизан.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Міноборони РФ відбирає землю у мешканців Криму. А також про службовця, який зливав координати полігонів.
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