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Головна Одеса Військові ЗС РФ на півдні знайшли спосіб як не йти у штурми

Військові ЗС РФ на півдні знайшли спосіб як не йти у штурми

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 10:55
Військові ЗС РФ стріляють один в одного на Херсонщині, аби уникнути штурмів позицій ЗСУ
Військовий ЗС РФ. Фото ілюстративне:Діалог

Військові ЗС РФ на Херсонському напрямку ранять один одного, аби не йти у штурми позицій ЗСУ. Здебільше такі випадки фіксують серед насильно мобілізованих українців з окупованих територій.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Самостріли у ЗС РФ

Партизан, що діє у складі Дніпровської флотилії ЗС РФ повідомляє про систематичні випадки самострілів серед військовослужбовців. За його даними, наприкінці червня насильно призваний в армію українець із Херсонської області навмисно поранив іншого солдата. Постраждалий також виявився мобілізованим з окупованих територій України. Завдяки отриманій травмі він не приймав участь у штурмі позицій ЗСУ.

"Причиною таких дій є бажання уникнути відправлення на штурм позицій Сил оборони України. Окупанти змушують місцевих виконувати бойові накази, але навіть під дулами автоматів люди знаходять спосіб уникнути фронту. Такі інциденти перестали бути поодинокими і вже перетворилися на систему",— йдеться у повідомленні партизан.

Військові ЗС РФ на півдні знайшли спосіб як не йти у штурми - фото 1
Повідомлення партизанів. Фото: скріншот посту АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Міноборони РФ відбирає землю у мешканців Криму. А також про службовця, який зливав координати полігонів.

Одеса Херсонська область Новини Одеси війна в Україні армія РФ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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