Ракетоносії РФ на рейді — що загрожує Одещині

Флот РФ напоготові — небезпека для Одещини
Ворог вивів всі свої ракетоносії з Чорного моря. Але у Середземній акваторії наразі фіксується присутність військових кораблів Росії, споряджених 26 "Калібрами".
Про це 9 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Кількість кораблів у морях
У Чорному та Азовському морях наразі присутності ворога не виявлено. У Середземному на патрулювання виведені 3 судна РФ, які можуть випустити до 26 крилатих ракет.
Рух Керченською протокою
Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 5 суден, 2 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 5 кораблів, 2 з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про роботу одеських операторів дронів, а також про захист Кримського мосту.
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