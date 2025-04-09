Ракетоносители РФ на рейде — что угрожает Одесской области

Российский корабль. Фото иллюстративное: kyiv24

Враг вывел все свои ракетоносители из Черного моря. Но в Средиземной акватории пока фиксируется присутствие военных кораблей России, снаряженных 26 "Калибрами".

Об этом 9 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Реклама

Читайте также:

Количество кораблей в морях

В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. В Средиземном на патрулирование выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.

Актуальная информация. Скриншот: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 5 судов, 2 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 5 кораблей, 2 из которых двинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о работе одесских операторов дронов, а также о защите Крымского моста.