РФ нарастила оборону Крымского моста

Россияне укрепляют Крым, опасаясь атак украинских дронов
Россияне все больше опасаются атак дронов ВСУ на Крымский мост. Поэтому военные РФ максимально нарастили систему обороны этого стратегически важного путепровода.
Об этом сообщил в рамках телемарафона Единые новости спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Оборона моста
По данным военно-морских сил Украины, россияне уже применили полный комплекс мер для обороны Крымского моста. Кроме боновых заграждений и систем ПВО, охраняют этот объект и те подразделения Росгвардии, которые фактически относятся к флоту РФ.
"Начиная от надводных мероприятий — береговая оборона и пантоны бесконечные. Фактически они сделали такие ворота, которые они открывают для того, чтобы пропускать суда. И заканчивая системами ПВО, где ведущую роль играют С-300, С-400 и даже С-500 там появлялся. Это последняя уже версия этой системы ПВО. Это полный комплекс мероприятий, в том числе наземных",— говорит Дмитрий Плетенчук.
Также по данным ВМС, россияне усилили разведку в акватории и увеличили количество наблюдательных постов возле Крымского моста.
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