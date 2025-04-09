РФ нарастила оборону Крымского моста

Крымский мост. Фото иллюстративное: ВВС

Россияне все больше опасаются атак дронов ВСУ на Крымский мост. Поэтому военные РФ максимально нарастили систему обороны этого стратегически важного путепровода.

Об этом сообщил в рамках телемарафона Единые новости спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Оборона моста

По данным военно-морских сил Украины, россияне уже применили полный комплекс мер для обороны Крымского моста. Кроме боновых заграждений и систем ПВО, охраняют этот объект и те подразделения Росгвардии, которые фактически относятся к флоту РФ.

"Начиная от надводных мероприятий — береговая оборона и пантоны бесконечные. Фактически они сделали такие ворота, которые они открывают для того, чтобы пропускать суда. И заканчивая системами ПВО, где ведущую роль играют С-300, С-400 и даже С-500 там появлялся. Это последняя уже версия этой системы ПВО. Это полный комплекс мероприятий, в том числе наземных",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Также по данным ВМС, россияне усилили разведку в акватории и увеличили количество наблюдательных постов возле Крымского моста.

Напомним, недавно мы писали о ночном бое военных ПВО. А также о служащем, который украл телефон.