В Криму готують дітей до мобілізації

Діти у "Юнармії". Фото ілюстративне: Зміна

РФ продовжує кампанію з агітації неповнолітніх на окупованих територіях до участі у війні. В анексованому Криму російська влада відкрила курси підготовки дітей до мобілізації.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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Дітей готують до мобілізації

У Бахчисараї в окупованому Криму стартувала "Школа юних командирів". Вона являє собою курс для 120 дітей із Криму та частини Херсонської області, яка перебуває під контролем Росії. Протягом 10 днів підлітків навчають військовій тактиці, медичній підготовці, поводженню зі зброєю та водінню.

"Під виглядом "освіти" — відверта військова підготовка неповнолітніх: нав'язування культу війни, підготовка до служби та знищення національної самосвідомості. Бахчисарай – колишній центр культури кримських татар став полігоном для зомбування дітей", — йдеться у повідомленні журналістів.

Курсанти-підлітки. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ракетоносії РФ сьогодні напоготові. А також про одеських артилеристів під Торецьком.